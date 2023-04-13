ВТБ в Нижегородской области нарастил корпоративный кредитный портфель в 1,5 раза

По итогам работы банка ВТБ в Нижегородской области за 2022 год общий кредитный портфель подразделения составил 128,2 млрд рублей, увеличившись на 17%. Наибольший прирост по итогам отчетного периода достигнут в кредитовании корпоративного бизнеса – портфель займов клиентов-юридических лиц за год увеличился в 1,5 раза и достиг 63,8 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения сохранился на уровне прошлого года и составил на 1 января 171 млрд рублей.

В корпоративном кредитовании наибольшая динамика зафиксирована в сегменте крупного бизнеса. Кредитный портфель здесь за год увеличился вдвое и по итогам года превысил 33 млрд рублей.

Портфель кредитов компаний среднего и малого бизнеса прирос на 18% – до 30,6 млрд рублей. В отраслевом разрезе наибольшая доля в нем – более трети – приходится на жилищное и коммерческое строительство, на втором месте (около четверти) – торговля, порядка 10% занимают предприятия транспорта и инфраструктурного строительства.

Значимым направлением в работе с бизнесом является финансирование региональных компаний в рамках программ господдержки. За 2022 год банк предоставил среднему и малому предпринимательству региона льготных кредитов на сумму более 10,2 млрд рублей. Их доля в кредитном портфеле СМБ подразделения составляет треть. Самыми востребованными у регионального бизнеса в прошлом году были программы №1764 Минэкономразвития, №141 Ростуризма и №393 Минпромторга.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов подразделения вырос за год почти на 20% и на отчетную дату превысил 55 млрд рублей. Из них значительная доля – 34,8 млрд рублей – приходится на средства, размещенные клиентами СМБ, рост за год – на треть.

В розничном кредитовании драйвером роста традиционно оставалась ипотека. Портфель жилищных займов подразделения вырос за 12 месяцев на 4% и составил почти 37 млрд рублей. Портфель кредитов наличными по итогам года достиг 22,8 млрд рублей, автокредитов – 2,8 млрд рублей. Общий розничный кредитный портфель на 1 января 2023 года превысил 64,5 млрд рублей, практически сохранившись на уровне прошлого года. Всего за прошедший год ВТБ предоставил жителям Нижегородской области почти 19 тысяч кредитов на общую сумму свыше 20 млрд рублей. В структуре продаж наибольший объём - более 9,9 млрд рублей - приходиться на ипотеку, на втором месте – кредиты наличными (8,5 млрд рублей). Автокредитов выдано на 1,6 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января 2023 года составил 115,7 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают депозиты – 95,7 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом – 9%.

В прошедшем году банк активно развивал зарплатные проекты, стремясь сделать обслуживание сотрудников нижегородских компаний еще более удобным и выгодным. Благодаря этой системной работе к пулу региональных предприятий, выбравших ВТБ в качестве своего зарплатного банка, добавилось еще 140 новых партнеров.

Управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев прокомментировал: «Прошедший 2022 год был сложнейшим для региональной экономики в целом и для банковского сектора региона. В новых экономических реалиях на первый план для нас вышла защита интересов клиентов, укрепление их доверия и оказания им максимальной поддержки. В работе с населением одним из фокусов нашего внимания были нижегородские семьи, для которых в рамках запущенной платформы «Семейный капитал» банк в прошедшем году предложил комплекс продуктов и услуг для решения задач семьи на всех этапах ее развития – от рождения до достижения пенсионного возраста.Мы продолжили активно расширять возможности наших цифровых сервисов, стремясь сделать взаимодействие клиентов с банком еще более комфортным. Непрерывное совершенствование приложения ВТБ Онлайн позволило увеличить число его пользователей в регионе по итогам года до 230 тысяч человек. На сегодня его используют для решения своих повседневных финансовых задач 7 из 10 клиентов регионального подразделения. В корпоративном сегменте в 2022 году, несмотря на экономическую нестабильность, нам удалось существенно нарастить объемы бизнеса: кредитный портфель клиентов-юрлиц за год вырос в 1,5 раза».

Также по словам руководителя регионального подразделения банка, «значимым результатом работы нижегородской команды стало то, что в условиях турбулентности нам удалось не только сохранить существующих клиентов, но и нарастить нашу клиентскую базу. За год она увеличилась в сегменте СМБ на 16%, в рознице – на 9%. Это еще раз подтверждает высокий уровень доверия населения и представителей бизнеса региона к ВТБ как к надежному государственному финансовому институту».