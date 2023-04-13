ВТБ в Нижегородской области нарастил продажи автокредитов в полтора раза

В марте ВТБ в Нижегородской области предоставил жителям региона более 230 автокредитов на 271 млн рублей, что в полтора раза превышает результаты февраля. Всего по итогам первого квартала нижегородцы оформили на покупку транспортных средств более 570 кредитов на сумму, превышающую 651 млн рублей. Это почти в два раза превосходит результаты января-марта прошлого года по объему выдач и почти в 2,5 раза - по их числу. Средний чек автозайма в регионе составил 1,1 млн рублей.

В целом по стране ВТБ в первом квартале 2023 года оформил около 18,2 тысяч автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило итоги аналогичного периода 2022 года. Самым активным оказался последний месяц квартала: выдачи составили более 8,7 млрд рублей. Это на 35% больше, чем результат банка в феврале и выше среднерыночной динамики за март.

Наибольший интерес заёмщики ВТБ проявляли к маркам Kia, Hyundai и Lada, а средний возраст приобретаемого авто составил 7,2 года. Средняя сумма одного автокредита по итогам квартала составила 1,2 млн рублей, незначительно увеличившись к началу года.

Среди регионов Приволжского федерального округа Нижегородская область заняла по итогам первого квартала второе место по объему продаж. Возглавила тройку лидеров Республика Татарстан (1,2 млрд), замкнула - Республика Башкортостан (0,6 млрд).

«По итогам первого квартала года нам удалось нарастить объемы продаж автокредитов в Нижегородской области. При этом в условиях ограниченного выбора на рынке новых автомобилей мы отмечаем высокий спрос на транспортные средства с пробегом. В январе-марте нижегородцы каждый четвертый автокредит оформляли в ВТБ для покупки машин на вторичном рынке. Рассчитываем, что при постепенном расширении ассортимента брендов рынок будет возвращаться к сбалансированным значениям и объемы автокредитования в регионе сохранят свою положительную динамику», - прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.