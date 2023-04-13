Региональный тур всероссийского проекта “Твой ход” завершился В Мининском университете

Региональный тур третьего сезона всероссийского студенческого проекта “Твой Ход” прошел 11 апреля в Мининском университете. Проект реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и входит в президентскую платформу “Россия - страна возможностей”.

В этом году в региональном туре приняли участие более 300 студентов Мининского университета и более 50 студентов других нижегородских вузов.

- Наши студенты ежегодно принимают участие во всероссийском проекте “Твой ход” со своими инициативами и становятся победителями и призерами, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - В этом году Мининский представлен 28 заявками. Чтобы помочь студентам поднять работы на необходимый уровень, специальная комиссия вуза предварительно отсматривает проекты и дает рекомендации по их улучшению. К слову, наш университет первый из вузов страны ввел практику финансирования студенческих проектов. Несомненно, активная жизненная позиция и проектная деятельность - залог успеха в любой профессии, в особенности в профессии педагога.

Представители проекта “Твой ход” провели на площадке Мининского университета презентацию, квиз и розыгрыши для студентов. Кроме того, в рамках регионального тура был проведен мастер-класс “Проектная идея за 60 минут”. Участникам рассказали о паспорте проекта и помогли упаковать свою идею в полноценную заявку. В локации “Лига Будущего. Студенты” ребята смогли найти единомышленников и обсудить свои предложения по улучшению вуза, региона и страны.

- Проект “Твой Ход” уже третий год позволяет студентам реализовывать свой потенциал, - считает первый заместитель генерального директора АНО “Россия - страна возможностей” Алексей Агафонов. - Этот сезон даст очередной виток развития каждому, кто захочет работать над своим будущим вместе с проектами платформы “Россия — страна возможностей”. Все участники, несомненно, получат бесценный опыт и множество полезных знакомств. Главное, чтобы их желание развиваться и развивать будущее нашей страны не угасало, а мы им в этом поможем.

Студенты в течение года еще могут подать заявки на участие во Всероссийском проекте “Твой ход” на официальном сайте. Итоги третьего сезона будут подведены в декабре 2023 года.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина