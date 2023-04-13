Гастрономическая реконструкция в Екатериновке: новый тренд в мировой ресторанной индустрии

История петровской Стрельны ожила в Тверской области. Фото предоставлено пресс-службой ООО "Ритейл".

По данным агентства INFOLine, запрос на качественную, экологическую еду растёт в России все заметнее. Несмотря на то, что сегмент фастфуда всё ещё занимает 1/3 рынка, эксперты отрасли уверены: россияне пресыщены гамбургерами и пиццей и хотят отведать более изысканных и, главное, полезных блюд. Рестораторы на спрос откликаются – в регионах реализуется все больше интересных проектов.

«Пресыщение иностранным фастфудом в России наблюдается уже давно. Стоит вспомнить успех «Теремка», компании «Блин бери» и других околонациональных брендов. Сейчас этот тренд просто бросается в глаза, поскольку иностранные компании ушли с рынка, — говорит фудтех-эксперт Виталий Шмальц. — Немаловажно и то, что наши рестораторы научились создавать концепции, действующие бизнесы. В целом российская ресторанная отрасль развита гораздо более сильно, чем в других странах».

Эксперты координационного совета Федерации рестораторов и отельеров фиксируют, что рост регионального ресторанного бизнеса прочно пересекается с интересом к внутреннему туризму. Гастрономическое направление приобретает особое значение: гостям интересно не просто полюбоваться природой или осмотреть достопримечательности незнакомого им региона, но и «ощутить его вкус» — попробовать местные блюда, посетить необычные, колоритные рестораны.

Спрос рождает предложение: регионы начинают реализовывать интересные проекты с необычными концепциями. Одной из таких концепций является реконструкция эпох с помощью блюд – некое погружение в историю. Например, первым, кто привнес в российский быт европейские вкусы и сложные технологии приготовления еды, считают Петра Первого. Историки отмечают, что в своем дворце Монплезир император обустроил кухню на европейский манер. Любопытно, что Петра можно назвать и основоположником экологической кухни: в прудах близ дворца Марли специально начали разводить рыбу, а неподалеку от Петергофа, в Стрельне, разбили «аптекарский огород», где на голландский манер завели овощные грядки.

История петровской Стрельны ожила в Тверской области: как сообщает пресс-служба ООО «Ритейл», ее традиции решили возродить в поселке премиум-класса «Екатериновка». Заведений с подобной концепцией в России до сих пор не было — это ресторан не просто для гурманов и приверженцев экологического питания, но и для любителей истории.

Архитектура здания точно повторяет дворец Петра I в Стрельне — императорского имения под Петербургом. В интерьерах застройщик также постарался учесть все нюансы: в залах резная мебель, гобелены и бархат, антикварные предметы быта и главная достопримечательность — изразцовый камин, выложенный по старинным чертежам

Кухня тверской «Стрельны» заслуживает отдельного внимания: меню соответствует воссоздаваемой эпохе, оно здесь поистине царское. Для тех, кто хочет в полной мере погрузиться в историческую ретроспективу — не только увидеть и осмотреть усадьбу, но и ощутить вкус и запах того времени. К слову, как и в петровской Стрельне, в Екатериновке тоже будет «огород на голландский вкус». Тверская «Стрельна» становится всемирно известной: во дворце планируется проведение международных кулинарных поединков, а во время саммита Россия-Африка здесь состоится фестиваль африканской кухни.

«Мы делаем акцент на экологичности и качестве, в частности, использовании местных фермерских продуктов, свежепойманной рыбы из Волги и т. д., — поясняет шеф ресторана-музея «Стрельна» Антон Калатухин. — Я убежден, что популярное сегодня эко-питание — это не просто мода, а осознанный выбор многих россиян. Подобных предложений сегодня на рынке множество, но нередко это просто маркетинговый ход, введение потребителя в заблуждение. Путь к настоящей экокухне длинный, он начинается с выбора земли, где будет выращиваться продукция, и заканчивается местом, где ее приготовят. Мы видим «Стрельну» именно таким местом, которое не разочарует наших гостей».