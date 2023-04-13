Нижегородский водоканал напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения возле мест производства земляных работ и открытых колодцев

Уважаемые нижегородцы!

Напоминаем вам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения возле мест производства земляных работ и открытых колодцев. Отсутствие бдительности во время передвижения может привести к падению в открытые люки и, как следствие, получению травм.

Просим вас соблюдать следующие правила безопасности:

- всегда быть внимательными при прогулках по городу;

- не наступать на крышки люков;

- не играть и не выгуливать животных рядом с люками;

- сообщать в профильные службы об открытом колодце, а не пытаться закрыть его самостоятельно;

- не подходить к другим местам, представляющим повышенную опасность: ямам, траншеям, котлованам.

Сообщить об отсутствующей крышке можно, позвонив по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99. Также можно оставить заявку на официальном сайте vodokanal-nn.ru в разделе «Сообщить о проблеме».