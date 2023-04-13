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НовостиПолитика13 апреля 2023 7:36

Нижегородских участников СВО освободили от пошлины при восстановлении паспорта и водительских прав

Это еще одна мера поддержки государства
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородских участников СВО освободили от пошлины при восстановлении паспорта и водительских прав.

Нижегородских участников СВО освободили от пошлины при восстановлении паспорта и водительских прав.

Фото: Александр КОЦ

Нижегородцев, принимающих участие в специальной военной операции, освободили от уплаты госпошлины при восстановлении паспорта и водительского удостоверения. Такое решение приняла Госдума, сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

По его словам, это решение стало еще одной мерой поддержки военнослужащих, которые в непростых условиях работы зачастую теряют документы, либо же они приходят в негодность. Таким образом, бойцам не придется платить 1,5 тысячи рублей за восстановление паспорта и две тысячи за новое водительского удостоверения.

Также сейчас депутаты прорабатывают вопрос о распространении закона на ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО.