Готовность ледового дворца на Стрелке составляет 10% . Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается активное строительство ледовой арены. На сегодняшний день на стройплощадке на Стрелке смонтировано 17% металлоконструкций, продолжается обустройство цокольного этажа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Часть стройматериалов произведена в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вес металлических элементов, которые уже установлены, превышает три тысячи тонн. Еще 800 тонн металлоконструкций ожидают монтажа – часть используемых стройматериалов произведена в Нижегородской области. Этот этап работы планируется завершить осенью 2023 года.

- Общий процент готовности арены на сегодняшний день составляет 10%. На площадке работают более 540 человек, задействовано 32 единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком, - сообщил директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.