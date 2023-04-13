Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 6:52

Готовность ледового дворца на Стрелке составляет 10%

Продолжается обустройство цоколя
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Готовность ледового дворца на Стрелке составляет 10% .

Готовность ледового дворца на Стрелке составляет 10% .

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается активное строительство ледовой арены. На сегодняшний день на стройплощадке на Стрелке смонтировано 17% металлоконструкций, продолжается обустройство цокольного этажа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Часть стройматериалов произведена в Нижегородской области.

Часть стройматериалов произведена в Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вес металлических элементов, которые уже установлены, превышает три тысячи тонн. Еще 800 тонн металлоконструкций ожидают монтажа – часть используемых стройматериалов произведена в Нижегородской области. Этот этап работы планируется завершить осенью 2023 года.

- Общий процент готовности арены на сегодняшний день составляет 10%. На площадке работают более 540 человек, задействовано 32 единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком, - сообщил директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.