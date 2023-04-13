Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 5:54

Причиной шума при строительстве метро в Нижнем Новгороде назвали работу шнека

Специалисты назвали источник грохота на стройплощадке
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Причиной шума при строительстве метро в Нижнем Новгороде назвали работу шнека.

Причиной шума при строительстве метро в Нижнем Новгороде назвали работу шнека.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Причиной шума при строительстве новых станций метро в Нижнем Новгороде является работа шнека, которым бурят землю. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

- Во время бурения идет очистка шнека от налипшего грунта. Его люди и слышат. Последующие работы по опусканию и монтажу каркаса, а также бетонированию идут без превышения шумовых воздействий, - пояснил главный инженер обособленного подразделения ГК «Моспроект-3» Алексей Агеев.

По его словам, на установку одной сваи уходит около трех часов. Сваи при строительстве метро заливают, а не забивают, так что этот процесс в целом проходит намного тише, чем при возведении жилых домов.

- Даже вблизи бурильных установок цифры колеблются на отметке 70-80 Дб, а по мере удаления снижаются, - утверждают метростроевцы.

Ранее нижегородцы, проживающие на улице Горького, жаловались на грохот по ночам и трещины, которые пошли по стенам их дома после того, как начали строить метро.