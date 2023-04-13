Причиной шума при строительстве метро в Нижнем Новгороде назвали работу шнека. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Причиной шума при строительстве новых станций метро в Нижнем Новгороде является работа шнека, которым бурят землю. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

- Во время бурения идет очистка шнека от налипшего грунта. Его люди и слышат. Последующие работы по опусканию и монтажу каркаса, а также бетонированию идут без превышения шумовых воздействий, - пояснил главный инженер обособленного подразделения ГК «Моспроект-3» Алексей Агеев.

По его словам, на установку одной сваи уходит около трех часов. Сваи при строительстве метро заливают, а не забивают, так что этот процесс в целом проходит намного тише, чем при возведении жилых домов.

- Даже вблизи бурильных установок цифры колеблются на отметке 70-80 Дб, а по мере удаления снижаются, - утверждают метростроевцы.

Ранее нижегородцы, проживающие на улице Горького, жаловались на грохот по ночам и трещины, которые пошли по стенам их дома после того, как начали строить метро.