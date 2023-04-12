Продажа билетов на «Валдаи» открылась в Нижнем Новгороде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде стартовала предварительная продажа билетов на экскурсионные маршруты на судах на подводных крыльях «Валдай». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на компанию «Водолет».

По имеющейся на сегодняшней день информации, навигация в Нижнем Новгороде начнется 1 мая, однако точная дата будет зависеть от паводковой обстановки. Первым делом запустят рейсы до Шуховской башни и обзорные прогулки по городу, однако приобрести билеты уже сейчас можно на все экскурсионные маршруты: в Балахну, Городец, Чкаловск, Павлово, Юрино.

Продажа билетов на регулярные рейсы начнется непосредственно перед стартом навигации, то есть в конце апреля-начале мая. В расписании «Валдаев» будут такие направления, как Макарьево, Дзержинск, Козьмодемьянск, Чебоксары.

Кроме того, компания «Водолет» анонсировала запуск маршрутов судов на подводных крыльях «Метеор». Расписание будет объявлено этим летом.