Нижегородские власти ищут инвестора для достройки ЖК «Дом на Горького». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Правительство Нижегородской области ищет инвестора для завершения строительства проблемного ЖК «Дом на Горького», однако окончательное решение о способе восстановления прав обманутых дольщиков еще не принято. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

- Фонд примет решение о способе восстановления прав обманутых дольщиков, это может быть выплата компенсации или привлечение инвестора для достройки дома. Одновременно правительство региона сейчас проводит переговоры с тремя инвесторами с целью замены застройщика-банкрота на нового для скорейшего возобновления строительства и достройки дома. По результатам принятого решения информация будет доведена до дольщиков, - сообщили в министерстве.

ЖК «Дом на Горького» в центре Нижнего Новгорода начали строить в 2015 году. Однако его возведение велось крайне медленно, и застройщик четырежды продлевал срок действия разрешения на строительство, а потом и вовсе был признан банкротом.

Ранее дольщики ЖК «Дом на Горького» выступили против выплаты денежных компенсаций и потребовали завершить строительство их дома.