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НовостиНедвижимость12 апреля 2023 13:09

Нижегородские власти ищут инвестора для достройки ЖК «Дом на Горького»

Окончательное решение о способе восстановления прав обманутых дольщиков еще не принято
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородские власти ищут инвестора для достройки ЖК «Дом на Горького».

Нижегородские власти ищут инвестора для достройки ЖК «Дом на Горького».

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Правительство Нижегородской области ищет инвестора для завершения строительства проблемного ЖК «Дом на Горького», однако окончательное решение о способе восстановления прав обманутых дольщиков еще не принято. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

- Фонд примет решение о способе восстановления прав обманутых дольщиков, это может быть выплата компенсации или привлечение инвестора для достройки дома. Одновременно правительство региона сейчас проводит переговоры с тремя инвесторами с целью замены застройщика-банкрота на нового для скорейшего возобновления строительства и достройки дома. По результатам принятого решения информация будет доведена до дольщиков, - сообщили в министерстве.

ЖК «Дом на Горького» в центре Нижнего Новгорода начали строить в 2015 году. Однако его возведение велось крайне медленно, и застройщик четырежды продлевал срок действия разрешения на строительство, а потом и вовсе был признан банкротом.

Ранее дольщики ЖК «Дом на Горького» выступили против выплаты денежных компенсаций и потребовали завершить строительство их дома.