Нижний Новгород вошел в ТОП-5 популярных направлений для майских каникул

Сервисы бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com, а также компания МТС проанализировали планы россиян на грядущие майские выходные. Самым популярным направлением для путешествий внутри страны стал Санкт-Петербург. При этом 20% россиян продлевают себе каникулы и бронируют отели в рабочие дни со 2 по 5 мая.

Как и в прошлом году, абсолютным лидером по количеству бронирований отелей по России стал Санкт-Петербург - его для майских каникул выбирают 11% путешественников. Туристы планируют остаться в городе в среднем на 3-4 дня. ТОП-5 направлений внутри страны также не изменился с прошлого года: в него входят Казань (7% от общего количества бронирований в 2023 году), Москва (6%), Сочи (5%) и Нижний Новгород (5%).

Среди наиболее популярных стран ближнего зарубежья, в которых россияне планируют проводить длинные майские выходные – Беларусь, Узбекистан и Абхазия. Городом-лидером по бронированиям стал Минск, за ним следует также белорусский город Брест, а замыкает тройку столица Узбекистана Ташкент.

Несмотря на то, что в этом году майские праздники разделяет четырехдневная рабочая неделя, 20% путешественников планируют свой отдых с захватом рабочих дней со 2 по 5 мая.

Средняя цена номера в открытой продаже у российских отелей сейчас составляет 7 000 рублей в сутки. При этом фактическая цена бронирования (средний чек) почти в два раза ниже, 4 000 рублей, что указывает на предпочтение россиян чаще останавливаться в бюджетных объектах. Среди отелей, на которые приходится 65% от всех бронирований, наибольшим спросом пользуется категория “три звезды”. Высокий спрос также зафиксирован на мини-отели и апартаменты — их доля от общего числа забронированных объектов сейчас составляет более 25%.

«В прошлом году значительная часть бронирований как по России, так и за рубежом была сделана за одну-две недели до майских выходных. Несмотря на то, что в этом году глубина бронирования немного растет, спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники еще не достиг своего пика. По нашим прогнозам, ближе к началу каникул загрузка в бюджетных отелях будет близка к стопроцентной, туристы начнут бронировать более дорогие объекты, что приведет и к росту среднего чека», — отметил генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

Методика

В исследовании учитывались данные по 20 городам России и стран ближнего зарубежья с наибольшим числом бронирований на период с 29 апреля по 9 мая включительно. Были проанализированы как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com и МТС Travel в разных каналах дистрибуции. Статистика по текущим ценам приведена на 31 марта 2023 года.

Фото: Пресс-служба МТС