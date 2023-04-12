Нижегородский завод «Сокол» попал под новые санкции Канады Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» попал в новый санкционный список Канады. Перечень от 5 апреля 2023 года опубликован на сайте правительства Канады.

Под санкции попали 14 граждан и 34 компании России.

Согласно информации на сайте, эти лица являются руководителями компаний Российской Федерации и оказывают военные услуги России. Как и организации, представляющие собой военно-технические компании.

Санкционный список подразумевает заморозку активов и запрет на сделки с указанными лицами и компаниями. Кроме того, попавшим в список гражданам запрещен въезд в Канаду.

Ранее мы сообщали, что восемь нижегородских предприятий попали под санкции Украины.

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