Призерами международной олимпиады по русскому как иностранному языку стали студентки Мининского

Призерами международной олимпиады по русскому языку как иностранному “Лобачевский/RU” стали студентки 4 курса лингвистического факультета Мининского университета Гулбадам Артыкова и Алтын Хезретова. Всего в олимпиаде, организованной университетом им. Лобачевского, приняло участие более 900 студентов из российских университетов и вузов Марокко, Египта, Колумбии, Индии, Италии и других стран.

Кроме того, в межвузовской олимпиаде по русскому языку высокие результаты показали и студентки факультета гуманитарных наук. Таким образом Мининский университет занял первое место в командном зачете среди нижегородских вузов. В личном зачете все призовые места также достались студентам Мининского университета: первое место у Ангелины Гусевой, второе у Олеси Прокуроровой, третье место заняла Татьяна Подолян.

- Для нас большая гордость, что наши студенты показывают отличные результаты по русскому языку, - поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - В Мининском университете сложились очень сильные традиции преподавания гуманитарных дисциплин, в том числе и обучения русскому языку как иностранному. Мы не только сами используем лучшие практики, но и транслируем опыт нашим международным партнерам. Безусловно, в этом большая заслуга профессорско-преподавательского состава вуза, который стремится к высоким стандартам образования.

Влиться в коллектив Мининского университета можно уже этой весной. В связи с открытием в Мининском университете новых факультетов и востребованных направлений подготовки, вуз объявляет конкурс на вакантные должности профессорско-преподавательского состава и приглашает к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов. Успешным кандидатам создаются комфортные условия для реализации научной и преподавательской деятельности, для достижения новых уровней профессионализма.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина