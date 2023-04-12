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НовостиНовости компаний12 апреля 2023 9:01

Призерами международной олимпиады по русскому как иностранному языку стали студентки Мининского

Свои знания на олимпиаде проверили более 900 студентов российских и
Призерами международной олимпиады по русскому как иностранному языку стали студентки Мининского

Призерами международной олимпиады по русскому как иностранному языку стали студентки Мининского

Призерами международной олимпиады по русскому языку как иностранному “Лобачевский/RU” стали студентки 4 курса лингвистического факультета Мининского университета Гулбадам Артыкова и Алтын Хезретова. Всего в олимпиаде, организованной университетом им. Лобачевского, приняло участие более 900 студентов из российских университетов и вузов Марокко, Египта, Колумбии, Индии, Италии и других стран.

Кроме того, в межвузовской олимпиаде по русскому языку высокие результаты показали и студентки факультета гуманитарных наук. Таким образом Мининский университет занял первое место в командном зачете среди нижегородских вузов. В личном зачете все призовые места также достались студентам Мининского университета: первое место у Ангелины Гусевой, второе у Олеси Прокуроровой, третье место заняла Татьяна Подолян.

- Для нас большая гордость, что наши студенты показывают отличные результаты по русскому языку, - поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - В Мининском университете сложились очень сильные традиции преподавания гуманитарных дисциплин, в том числе и обучения русскому языку как иностранному. Мы не только сами используем лучшие практики, но и транслируем опыт нашим международным партнерам. Безусловно, в этом большая заслуга профессорско-преподавательского состава вуза, который стремится к высоким стандартам образования.

Влиться в коллектив Мининского университета можно уже этой весной. В связи с открытием в Мининском университете новых факультетов и востребованных направлений подготовки, вуз объявляет конкурс на вакантные должности профессорско-преподавательского состава и приглашает к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов. Успешным кандидатам создаются комфортные условия для реализации научной и преподавательской деятельности, для достижения новых уровней профессионализма.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина