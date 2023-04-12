Капитальный ремонт многоквартирных домов стартовал в Дзержинске

Кампания по капитальному ремонту жилых многоквартирных домов стартовала в Дзержинске с дома № 11/7 по улице Гагарина. Здесь рабочие проводят демонтаж старой кровли и ремонт деревянных конструкций, а также установили леса для ремонта фасада. В этом году на улице Гагарина будет отремонтировано еще 4 дома. Всего в Дзержинске в 2023 году планируется привести в порядок крыши и фасады 18 многоквартирных домов. На эти цели будет затрачено более 354 миллионов рублей, аккумулированных в Фонде капитального ремонта Нижегородской области.

«В последние несколько лет в Дзержинске проведена серьезная работа, для того чтобы фасадам зданий в историческом центре был возвращен их первоначальный аккуратный и даже парадный вид. В этом году мы продолжим ремонт так называемых сталинских домов, а также домов, которые в этом особенно нуждаются, – отметил заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов. – Хочу напомнить управляющим компаниям о возможности и даже необходимости совместно с жителями контролировать ход работ, ведь дома после капремонта останутся у вас на обслуживании. Также не лишним со стороны управляющих компаний будет проводить разъяснительную работу среди старших по дому и собственников о необходимости оплачивать квитанции за капремонт».

Также капитальный ремонт будет произведен в трех домах по проспекту Циолковского, расположенных между бульваром Мира и улицей Гайдара, и трех домах по улице Октябрьской между Парковой аллеей и переулком Кукольным. По инициативе Молодежной администрации города Дзержинска и с одобрения Общественной палаты города на торцы и фасады домов по проспекту Циолковского, которые в этом году будут капитально отремонтированы, планируется нанести тематические муралы. Размещение муралов будет согласовываться с жителями домов.

«Капитальный ремонт домов финансируется за счет средств, перечисленных жителями в качестве взносов в Фонд капремонта Нижегородской области. Задолженность дзержинцев по капремонту составляет более 500 млн рублей – это существенная сумма. Такая задолженность препятствует увеличению количества ежегодных капремонтов в нашем городе. А, между тем, капремонт – это единственная возможность провести самые дорогостоящие работы на доме, поэтому прошу жителей ответственно относиться к взносам за него, – сказал директор МКУ «Городское жилье» Дмитрий Москвичев. – С 1 января Фонд ввёл жесткие требования определения очередности включения домов в программу. В частности, теперь заказчиком выполнения технического заключения о состоянии дома, которое необходимо для переноса сроков капремонта на более ранние, будет являться Государственная жилищная инспекция, а не управляющие компании, как было ранее».

С полным списком домов, в которых будет проведен капитальный ремонт в текущем году, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Дзержинска адмдзержинск.рф.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска