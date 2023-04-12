Нижегородским родителям не удалось наказать Егора Крида за «Разговоры о важном» Фото: Даниил ОПАРИН

Родителям нижегородских школьников не удалось наказать Егора Крида за «Разговоры о важном». Об этом стало известно из сообщества ВКонтакте «Родительский комитет Нижегородской области».

Егор Крид 23 января провел со школьниками занятие «Разговоры о важном» по теме «Медиаграмотность и цифровая гигиена». Родители учащихся остались крайне недовольны прошедшим мероприятием.

– Почему учителя это допускают? Позор для нашего образования! Хорошо, что хоть дети к этому относятся с юмором, – пишет Кристина Н. в комментариях сообщества.

Особенно родителям не понравилось то, что певец в ходе «Разговоров» анонсировал свои предстоящие концерты и просил подписаться детей на телеграм-канал. Кроме того, они были возмущены внешним видом артиста: татуировками и пирсингом.

Представители родительского комитета Нижегородской области обратились в Министерство культуры Российской Федерации для решения конфликтного вопроса. Однако Минкульт РФ не выявил никаких нарушений в поведении певца, поскольку в видео он не объявил дату концерта.

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