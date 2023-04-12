Первое в Дзержинске гериатрическое отделение открылось в больнице №2 Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первое гериатрическое отделение в Дзержинске открылось в городской больнице №2. Для пациентов старше 65 лет предусмотрен круглосуточный стационар на 30 коек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

В новом отделении будут проходить лечение пациенты с такими диагнозами, как церебральный атеросклероз, деформирующий полиостеоартроз и другими. Направить на госпитализацию может участковый врач-терапевт.

– Данное направление отличается от стандартной медицины тем, что оно ориентировано на особые потребности пожилых людей, – рассказал главный врач больницы №2 Андрей Дьяков.

Пациентам отделения будет оказываться медикаментозная помощь, а также физиотерапия. По словам главного внештатного специалиста гериатра министерства здравоохранения Нижегородской области Лидии Калинниковой, в регионе функционирует уже более 220 гериатрических коек.

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