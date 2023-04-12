Филиал «Нижновэнерго» принял участие в марафоне «Карьера инженера»

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» приняли участие в марафоне «Карьера инженера», который проходил на площадке одного из ведущих вузов региона – Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.

Марафон включал карьерные консультации с экспертами 90 известных в России и мире компаний различных отраслей. Параллельно в аудиториях были организованы мероприятия по карьерному развитию от работодателей: мастер-классы, деловые игры, викторины, презентации.

В ходе мероприятия выпускники и студенты НГТУ смогли ознакомиться с основными направлениями деятельности «Нижновэнерго», существующими социальными гарантиями и льготами для сотрудников, характером и условиями работы, задать уточняющие вопросы представителям работодателя напрямую и оставить своё резюме.

В формате очного общения сотрудники филиала делились собственным опытом и отвечали на вопросы молодых соискателей. Познакомиться с работодателями за время проведения марафона пришли порядка 1500 учащихся.