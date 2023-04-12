Холодную воду и свет отключат в девяти домах Нижнего Новгорода 12 апреля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Холодную воду и свет отключат в девяти домах Нижнего Новгорода 12 апреля. Отключения запланированы в Ленинском и Канавинском районах . Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Канавинском районе без света останутся дома № 155,161 и 161а по улице Гордеевской - электричество отключат в 9 утра, а дадут лишь в 17 часов.

В Автозаводском районе электроснабжение будет приостановлено на Южном шоссе, 15, 17 и 19. Света в этих домах не будет с 13 до 17 часов.

А на улице Комсомольской в домах №40, 42 и 46 временно отключат холодную воду – время проведения работ с 9 до 14 часов.