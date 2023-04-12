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НовостиНедвижимость12 апреля 2023 5:45

Здание ночного клуба «The Top Club» на Нижневолжской набережной продают за 130 млн рублей

Он располагался в старинном особняке 1896 года постройки
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Здание ночного клуба «The Top Club» на Нижневолжской набережной продают за 130 млн рублей.

Здание ночного клуба «The Top Club» на Нижневолжской набережной продают за 130 млн рублей.

Фото: Авито.

В Нижнем Новгороде выставили на продажу здание легендарного ночного клуба на Нижневолжской набережной, который долгое время назывался «Z-TOP», а в последние годы работает под вывеской «The Top Club». Цена лота составляет 130 миллионов рублей, объявление опубликовано на сайте Авито.

Ночной клуб расположен в старинном особняке 1896 года постройки – здании Нижегородской биржи. Площадь помещений составляет 945,1 кв.м. В объект продажи входит три этажа, на которых расположены гостевая зона, галерея, бельэтаж, кухня и технические помещения для персонала.

Здание имеет статус объекта культурного наследия, поэтому за его состоянием тщательно следят. Как отмечается в объявлении, в 1999 и 2014 годах были проведены масштабные работы по реконструкции объекта.

Приятным бонусом для нового владельца станет тот факт, что собственнику не начисляется налог на имущество в связи со статусом памятника.