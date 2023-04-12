Здание ночного клуба «The Top Club» на Нижневолжской набережной продают за 130 млн рублей. Фото: Авито.

В Нижнем Новгороде выставили на продажу здание легендарного ночного клуба на Нижневолжской набережной, который долгое время назывался «Z-TOP», а в последние годы работает под вывеской «The Top Club». Цена лота составляет 130 миллионов рублей, объявление опубликовано на сайте Авито.

Ночной клуб расположен в старинном особняке 1896 года постройки – здании Нижегородской биржи. Площадь помещений составляет 945,1 кв.м. В объект продажи входит три этажа, на которых расположены гостевая зона, галерея, бельэтаж, кухня и технические помещения для персонала.

Здание имеет статус объекта культурного наследия, поэтому за его состоянием тщательно следят. Как отмечается в объявлении, в 1999 и 2014 годах были проведены масштабные работы по реконструкции объекта.

Приятным бонусом для нового владельца станет тот факт, что собственнику не начисляется налог на имущество в связи со статусом памятника.