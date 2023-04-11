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НовостиОбщество11 апреля 2023 17:58

НПАТ заплатит 3 тысячи рублей нижегородским водителям за трудоустройство друга

Такая программа будет действовать до 2023 года
Елизавета КОПЫЛОВА
НПАТ заплатит 3 тысячи рублей нижегородским водителям за трудоустройство друга.

НПАТ заплатит 3 тысячи рублей нижегородским водителям за трудоустройство друга.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

НПАТ объявил о новой программе – сотрудник, который приведет на работу друга получит 3000 рублей. Новая программа лояльности называется «Приведи друга». Об этом сообщается в группе НПАТ в социальной сети.

Прежде всего, в НПАТ требуются водители на городские автобусы, но и другие вакансии также есть. Сотрудники предприятия могут привести друга на работу и получить денежное вознаграждение в размере 3000 рублей.

Кроме того, недавно водителям автобусов начали выдавать полисы добровольного медстрахования, а также в скором времени планируется, что водители смогут иметь бесплатную корпоративную связь.