НПАТ заплатит 3 тысячи рублей нижегородским водителям за трудоустройство друга. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

НПАТ объявил о новой программе – сотрудник, который приведет на работу друга получит 3000 рублей. Новая программа лояльности называется «Приведи друга». Об этом сообщается в группе НПАТ в социальной сети.

Прежде всего, в НПАТ требуются водители на городские автобусы, но и другие вакансии также есть. Сотрудники предприятия могут привести друга на работу и получить денежное вознаграждение в размере 3000 рублей.

Кроме того, недавно водителям автобусов начали выдавать полисы добровольного медстрахования, а также в скором времени планируется, что водители смогут иметь бесплатную корпоративную связь.