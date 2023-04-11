Минкульт РФ не выявил нарушений у Егора Крида во время показа видео «Разговоры о важном». Фото: Даниил ОПАРИН

Министерство культуры РФ не выявило нарушений в действиях Егора Крида во время «Разговоров о важном». Напомним, жалоба поступила от нижегородки, которая пожаловалась, что певец призвал школьников подписаться на свой телеграм-канал и посетить его концерт. Об этом сообщается в группе Родительского комитета Нижегородской области во «Вконтакте».

В течение всего ролика Егор Крид рассказывал школьникам об опасности мошенничества в сети, а в финале пригласил прийти на свой концерт в Москве.

Помимо этого, нижегородские родители были возмущены внешним видом певца: наличие пирса и татуировок, а также присутствие нецензурной брани в его песнях.

Однако Минкульт РФ не выявил никаких нарушений в поведении певца, поскольку в видео он не объявил дату концерта. Но обеспокоенные родители все равно недовольны таким ответом и переживают за своих детей.