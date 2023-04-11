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НовостиОбщество11 апреля 2023 17:12

16 апреля будет ограничено движение транспорта в Нижегородском и Канавинском районах

Ограничение связано с празднованием Пасхи
Елизавета КОПЫЛОВА
16 апреля будет ограничено движение транспорта в Нижегородском и Канавинском районах.

16 апреля будет ограничено движение транспорта в Нижегородском и Канавинском районах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 апреля будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах Нижегородского и Канавинского районов Нижнего Новгорода. Связано это с проведением мероприятий в честь праздника Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Отмечается, что в период с 00:01 до 17:30 будет ограничено движение на площади Благовещенской, улицы Рождественской, Добролюбова, Октябрьской и некоторых других.

В период с 8:00 до 17:30 будут введены ограничения на улицах Совнаркомовской, Бетанкура, Алексеевской, Должанской. Изменения затронут площадь Ленина, Волжскую набережную и Канавинский мост.

В месте, где будут проводиться праздничные мероприятия, будет запрещена парковка автомобилей. Схема объезда территорий с ограниченным движением уже есть, и автомобилисты могут с ней ознакомиться.