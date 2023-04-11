В Дзержинске началось строительство «Технопарка Н2О» на территории ОЭЗ «Кулибин». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

11 апреля началось строительство «Технопарка Н2О» на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске. В мероприятии по старту строительства приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, руководитель Корпорации развития региона Игорь Ищенко и глава города Дзержинск Иван Носков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Проект «Технопарк Н2О» поможет развитию развития науки и высокотехнологичных производств в Нижегородской области. Технопарк специально будет построен рядом с экономической зоной «Кулибин», чтобы инвесторы смогли создать эффективную систему трансфера для себя.

В инфраструктуру «Технопарка Н2О» будут включены: лабораторный комплекс, центр коллективного пользования оборудованием, офисные помещения и переговорные комнаты. Их общая площадь составляет почти 7,5 тысячи кв. м. Проект предполагает привлечение 60 новых резидентов на эту территорию, а это более 100 миллиардов рублей инвестиций и 7,5 тысячи новых рабочих мест.

Благодаря технологиям исследования будут проводиться в комфортных условиях. Оборудованием смогут пользоваться не только резиденты технопарка, но и все резиденты ОЭЗ «Кулибин», а также компании, которые расположены за пределами особой экономической зоны.

В проекте «Технопарк Н2О» общая площадь территории технопарка – почти 1,3 га. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В ходе мероприятия директор технопарка Вячеслав Абраменко провел презентацию, после чего состоялась церемония подписания послания будущим резидентам. Послание станет первым экспонатом музея строящегося технопарка.