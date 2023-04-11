10 нижегородцев выбрали альтернативную службу в 2022 году

Призывники на сборном пункте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

10 человек из Нижегородской области выбрали прохождение альтернативной службы в 2022 году. В основном, юношей направляли в организации здравоохранения, где они работали как медицинские братья. Об этом «Комсомолке» сообщил военный комиссар региона Сергей Агафонов.

– Ребят, выбирающих альтернативную службу, единицы. Кто-то из-за вероисповедания или личных убеждений не может взять в руки оружие, поэтому несёт службу другим путем. Стараемся делать так, чтобы они попадали в медицинские учреждения и оказывали уход за людьми, которые этого сами сделать не могут, – пояснил полковник.

Напомним, что примерно три тысячи человек из Нижегородской области отправятся в армию в весенний призыв. Известно, что 700 призывников – жители Нижнего Новгорода, ещё 2300 жители области.

– По прошлым призывным кампаниям о наших ребятах поступают хорошие отзывы, в частности о физических данных, патриотическом настрое, уровне образования, – добавил Сергей Агафонов.

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