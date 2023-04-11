Четыре компании присоединились к нижегородскому ИНТЦ «Квантовая долина». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще четыре компании стали резидентами нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина». К ИНТЦ присоединились ООО «НТЦ «Норкем», ООО «Бингософт», ООО «Кибернетика» и ООО «ТПК «Фолипласт». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Новым резидентом «Квантовой долины» стала компания-производитель импортозамещающих поверхностно-активных веществ для моющих средств и других химических продуктов ООО «Научно-технический центр «Норкем». Они планируют производство стиральных порошков и моющих средств без содержания фосфатов.

Еще один новый резидент - производственно-инжиниринговая компания «Фолипласт» - планирует разрабатывать импортозамещающие детали из полиуретановых материалов для автомобильной и авиационной промышленности. А ООО «Бинго-софт» занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации работы органов государственной власти. В инновационном научно-технологическом центре компания будет создавать глобальную экосистему по автоматизации бизнес-процессов.

Есть в составе резидентов и ИТ-компания «Кибернетика», которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта, который сможет адаптировать сюжеты компьютерных игр под желания геймеров.

Сегодня в состав ИНТЦ входят 14 компаний. Появление новых резидентов свидетельствует о том, что центр оказывает им эффективные меры поддержки.

- ИНТЦ дает компаниям хорошие возможности для запуска интересных разработок. При этом новые проекты предусматривают выпуск продукции с импортозамещающим потенциалом, что очень важно в условиях внешнего давления, - отметил Глеб Никитин.

По словам генерального директора управляющей компании ИНТЦ «Квантовая долина», советника губернатора Нижегородской области по инвестициям и инновациям Тимура Халитова, технологичные компании проявляют большой интерес к проекту «Квантовая долина». Это поможет в будущем привлечь новых резидентов.