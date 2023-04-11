Названы победители естественно-научного триатлона для школьников

Подведены итоги естественно-научного триатлона, прошедшего в Технопарке Мининского университета, в котором приняло участие более 150 учеников 7-9 классов. Организаторами мероприятия стали Мининский университет и департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.

Конкурс проходил в два тура. На первом, заочном этапе, команды представляли свои визитные карточки, а также выполняли теоретические задания. В финал вышли 9 из 21 команды. Второй, очный этап, проходил в Технопарке Мининского университета, где школьники решали комплексные предметные задания по физике, химии и биологии в лабораториях вуза.

- В Год педагога и наставника мы впервые провели естественно-научный триатлон для школьников, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Интерес детей к таким предметам как химия, физика, биология растет, об этом говорит количество участников. Уверен, что триатлон станет нашим традиционным мероприятием, современное оборудование Технопарка, которое позволяет проводить интересные опыты и эксперименты, и интересная подача материала педагогами способствуют вовлечению детей в науку, формируют интерес к самому процессу познания и стимулируют развитие талантов и способностей каждого ребенка.

Конкурс проводился в Мининском университете

По итогам двух туров победителями естественно-научного триатлона стали: команда “Эврика!” (МАОУ Лицей №36), команда “Почти Энштейны” (МБОУ “Школа № 170”), команда “Наследники Ломоносова” (МАОУ Школа №70).

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина