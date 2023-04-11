В Дзержинске в 2023 году будет снесен аварийный корпус бывшего интерната

Снос очередных расселенных жилых домов и зданий, запланированный на 2023 год, начался в Дзержинске на минувшей неделе. Первым был демонтирован одноэтажный дом № 8 по улице Московской в поселке Пыра. Также в этом году подлежит сносу подобный дом № 9 по улице Восточной в Горбатовке.

Данные дома были расселены в 2022 году в рамках реализации программы переселения жителей из аварийного фонда нацпроекта «Жилье и городская среда». В черте города в текущем году будет снесен нежилой корпус бывшего интерната за зданием суда по улице Гайдара. Всего на снос аварийных жилых домов и нежилых строений в текущем году с учетом областной субсидии выделено более 13 миллионов рублей.

«Не ошибусь, если назову долгожданным событием снос аварийного корпуса бывшего интерната на улице Гайдара. Здания интерната, которые возможно было восстановить, привели в порядок, а те, что не подлежат восстановлению, долгие годы ждали своей очереди на снос, – отметил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Максим Рабин. – Жители домов в поселках Пыра и Горбатовка в прошлом году получили новое, гораздо более комфортное жилье либо денежные компенсации. Очередные старые аварийные строения перестанут портить внешний вид улиц города и поселков».

Кроме того, административно-технической инспекцией уже выданы предписания на снос более 300 некапитальных сооружений, возведенных без оформления соответствующей разрешительной документации. Среди них и деревянные сараи, расположенные во дворе дома № 31 на проспекте Дзержинского, с просьбой о сносе которых к главе города Дзержинска Ивану Носкову обратились жители. В случае если «самострои», на которые выданы предписания о сносе, не будут ликвидированы владельцами, их демонтаж будет осуществлен принудительно. На снос «самостроев» в 2023 году в бюджете города предусмотрено порядка 400 тысяч рублей.

В случае если во дворе дома есть разрушенные, сгоревшие или бесхозные гаражи и сараи, с инициативой их сноса, принятой на общедомовом собрании, можно обратиться в административно-техническую инспекцию.

Напомним, на территории городского округа Дзержинск за 2021-2022 годы снесено 6 капитальных объектов, 2 сооружения и более 40 «самостроев», демонтировано здание бывшего госпиталя ветеранов на ул. Клюквина и бывшего медпункта в поселке Бабушкино.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска