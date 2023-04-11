Канавинский мост в Нижнем Новгороде перекроют из-за крестного хода 16 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде 16 апреля перекроют Канавинский мост и ряд дорог из-за Пасхального крестного хода. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Согласно информации, шествие впервые пройдет от Кремля по улице Большой Покровской, далее по Лыковой дамбе и Зеленскому съезду через площадь Народного единства и Канавинский мост до кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Крестный ход будет сопровождаться колокольными звонами и пасхальными песнопениями. В завершение мероприятия митрополит Георгий освятит гигантский кулич и царь-пасху. Царь - пасха будет весом 370 кг и выполнена по традиционному рецепту одной из молочных компаний в Ростове-на-Дону.

Все желающие смогут попробовать пасхальные угощения. После этого состоится концерт в честь праздника.