МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для нижегородских выпускников

Компания МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о запуске цифрового формата консультаций для абитуриентов Нижегородской области. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Встреча со старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатериной Николаевой пройдет в онлайн-формате 20-21 апреля на цифровой платформе Webinar. На первом этапе актерам-абитуриентам, желающим принять участие в прослушиваниях, предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения или прозы. Дополнительно на вступительных экзаменах будет оцениваться музыкальность, чувство ритма, пластичность и другие качества, необходимые для профессии актера.

Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему, так как на выступление каждого абитуриента отводится до 10 минут. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей. По итогам онлайн-консультаций лучшие ребята будут рекомендованы к дальнейшим этапам на вступительных испытаниях в известный театральный вуз.

Перед началом прослушиваний 20 апреля пройдет образовательный мастер-класс для воспитанников и выпускников музыкальных школ, кружков и студий - всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства. Педагог ГИТИСа Екатерина Николаева расскажет про сценическую речь, движения, поделится советами и рекомендациями по успешному прохождению вступительных экзаменов.

«По итогам работы онлайн-приемной ГИТИС в прошлом году сразу трое ребят из Нижнего Новгорода вошли в число лучших. К очному участию во втором туре прослушиваний были рекомендованы Дмитрий Краснощеков, Юлия Мельникова и Анастасия Дорожкина. Благодаря цифровой платформе Webinar возможность пройти кастинг есть у всех желающих. Не исключено, что воспользоваться шансом испытать свои силы не выходя из дома, в этом году смогут еще больше ребят, мечтающих связать свою жизнь с актерской профессией», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Чтобы записаться на прослушивания, необходимо пройти регистрацию - https://vk.cc/cmRu3U, после чего каждый участник получит приглашение на творческую онлайн-встречу и индивидуальное время для кастинга. Участие в мероприятиях бесплатно.

Фото: Пресс-служба МТС