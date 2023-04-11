Специалисты Мининского университета объясняют, как обезопасить себя от клещей

Начался сезон активности клещей и специалисты естественно-географического факультета Мининского университета напоминают жителям Нижегородской области, как соблюдать правила безопасности.

Кандидата биологических наук, преподаватель вуза Татьяна Маясова объясняет, что самым надежным способом защиты от клещей является вакцина от клещевого энцефалита. Также можно придерживаться простых правил, которые позволят избежать встречи с клещом.

- При посещении лесов и “зелёных” зон надевайте специальную (костюмы “антиклещ”) или приспособленную одежду - светлая одежда с длинными рукавами, рубашка заправлена в брюки, брюки - в сапоги, не забудьте про головной убор и закрытую обувь, - рекомендует она. - При отдыхе на природе каждые 15 минут, а также по возвращении домой осматривайте себя, детей и животных, так как клещ присасывается не сразу, сначала заползает на и под одежду, потом уже на кожу. Обязательно позаботьтесь о своих любимых питомцах: кошек и собак необходимо обработать средствами против эктопаразитов в форме капель на холку или средствами в беспропеллентной аэрозольной упаковке.

Специалист советуют использовать репелленты - вещества, отпугивающие клещей. Их можно приобрести в аптеке или супермаркете. Также они советуют не располагаться на отдых в затененных местах с высоким травостоем - клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх, также аккуратнее с цветами из леса - на них могут сидеть клещи. Если вы живете в доме или имеете сад, то обязательно косите траву на участке или воспользуйтесь специальной обработкой участка.

Если все же клещ вцапился в вас, то следует как можно быстрее обратиться в медицинскую организацию (с паспортом и полисом ОМС) для удаления клеща. Если нет возможности сделать это незамедлительно, помните, чем скорее вы удалите клеща, тем меньше вероятность заразиться от него чем-либо.

- Можно удалить клеща самостоятельно специальным устройством или пинцетом, либо тонкой, но прочной ниткой. Возьмите паразита пинцетом в том месте, где он ухватился за кожу (не за голову, а именно в точке укуса), или накиньте на это место петлю из нитки, затяните потуже и начните вращать против часовой стрелки, пока клещ полностью не отделится от кожи, - делится кандидат биологических наук Татьяна Маясова.

Кроме того, после удаления клеща положите влажную марлевую салфетку. Закройте флакон крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию, желательно живым, в течение 2-х суток с момента удаления.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина