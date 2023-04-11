Нижегородцы возмутились мусором на Волжской набережной. Фото: Регион52 ВКонтакте

Нижегородцы пожаловались на мусор, который лежит на тротуаре на Волжской набережной. Жители города недовольны тем, что на улице переполнены урны, а мусор просто лежит рядом. Об этом свидетельствуют фотографии в сообществе «Регион-52» «ВКонтакте».

На фото видно, как урны переполнены одноразовой посудой и различными пакетами, а рядом лежит другой мусор, который разлетелся по улице из-за ветра.

Жители возмутились в социальных сетях. Они отметили, что урны не предназначены для такого количества мусора.

Впрочем, этим летом Волжскую набережную ждут большие перемены. На благоустройство общественного пространства планируют направить 36 млн рублей. Реконструкции подлежит участок от дома №3 по улице Сибирской до дома №8 по Волжской набережной.