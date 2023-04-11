Детский сад и культурный центр построят в нижегородском поселке Доскино

Детский сад и культурный центр построят в поселке Доскино. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В поселке Доскино Нижегородской области построят детский сад и культурный центр. Проект планировки уже утвердил Нижегородский Минград. Об этом сообщается в документах, размещенных на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области.

Согласно проекту, в посёлке Доскино построят трехэтажный детский сад на 180 человек и одноэтажный культурный центр. Предусмотрены и дополнительные постройки: гараж, котельная и трансформаторная подстанция.

Первоначально планируют построить детский сад и дополнительные постройки, а затем уже начнут строительство культурного центра. На каждом этапе планируется сформировать внутриквартальные проезды, благоустроить территорию, создать парковки.