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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:09

Детский сад и культурный центр построят в нижегородском поселке Доскино

Нижегородский Минград утвердил проект постройки
Елизавета КОПЫЛОВА
Детский сад и культурный центр построят в поселке Доскино.

Детский сад и культурный центр построят в поселке Доскино.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В поселке Доскино Нижегородской области построят детский сад и культурный центр. Проект планировки уже утвердил Нижегородский Минград. Об этом сообщается в документах, размещенных на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области.

Согласно проекту, в посёлке Доскино построят трехэтажный детский сад на 180 человек и одноэтажный культурный центр. Предусмотрены и дополнительные постройки: гараж, котельная и трансформаторная подстанция.

Первоначально планируют построить детский сад и дополнительные постройки, а затем уже начнут строительство культурного центра. На каждом этапе планируется сформировать внутриквартальные проезды, благоустроить территорию, создать парковки.