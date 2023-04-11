День города в Нижнем Новгороде в 2023 году будут отмечать 19 августа. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

День города в Нижнем Новгороде в этом году будут праздновать 19 августа. Об этом пишет NewsRoom24 со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно информации, мэрия Нижнего Новгорода уже начала искать подрядчика для украшения Автозаводского района в том числе к этому событию. Флаги и плакаты должны быть смонтированы 17-18 августа, а убраны – 21-22 числа.

Та же компания должна будет оформить улицы ко Дню Победы, Дню России и Дню народного единства. Украшение Автозаводского района обойдется в 599,6 тысячи рублей. Какая фирма займется этим, станет известно 19 апреля по результатам электронного аукциона.