Более 12 млн рублей потратят на оформление Нижнего Новгорода к Дню Победы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде на украшение города к Дню Победы в 2023 году направят более 12 миллионов рублей. Средства будут выделены из городского бюджета, сообщается на сайте госзакупок.

В частности, на светодинамическое оборудование потратят более 2,3 млн рублей. Судя по опубликованной документации, речь идет не о закупке новых светящихся декоративных элементов, а о ремонте и монтаже старых. Украсить планируется Нижневолжскую набережную, Зеленский съезд, набережную Гребного канала, площади Маркина и Минина, улицу Варварскую.

Отдельной закупкой выступает лот по художественно-декоративному оформлению города к 9 мая – на это планируется выделить 9,9 млн рублей. Улицы Нижнего Новгорода будет украшены стационарными и мобильными флаговыми композициями, мобильными ОДК, уличными щитами и флаговыми конструкциями.

Стоит отметить, что в эту стоимость входит и украшение города ко Дню России, который отмечается 12 июня. К этому дню в центре Нижнего Новгорода установят объемную композицию «Сердце России». Инсталляцию планируется поставить около катера «Герой» на Нижневолжской набережной.