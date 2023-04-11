Эвакуация объявлена в нижегородском ТЦ «Океанис» 11 апреля

Эвакуация проходит в нижегородском ТЦ «Океанис» 11 апреля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде в торговом центре «Океанис» утром 11 апреля была объявлена эвакуация. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

- Посетителей и работников попросили выйти на улицу, - говорится в сообщении.

По какой причине в здании проводится эвакуация, пока неизвестно. Однако в последнее время в Нижнем Новгороде и области участились случаи ложных сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве. По этой причине в столице Приволжья регулярно эвакуируют, в частности, учебные заведения: школы, техникумы, колледжи и вузы. Из-за постоянных срывов занятий некоторым колледжам даже пришлось перейти на дистанционный формат обучения.