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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 7:09

Бастрыкин заинтересовался историей с избиением ребенка на памп-треке в Нижнем Новгороде

Председатель СК РФ поручил доложить о ситуации
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Бастрыкин заинтересовался историей с избиением ребенка на памп-треке в Нижнем Новгороде.

Бастрыкин заинтересовался историей с избиением ребенка на памп-треке в Нижнем Новгороде.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с избиением женщиной чужого ребенка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Напомним, резонансная история произошла в минувшие выходные у памп-трека на Московском шоссе. Там женщина ударила мальчика ногой, выкрикивая ругательства. По словам очевидцев, у ребенка пошла кровь, а женщина спокойно ушла. По предварительной версии, причиной такого поведения стал конфликт мальчишек на площадке: якобы таким образом нижегородка заступилась за своего сына.

Этой историей заинтересовались правоохранительные органы, сейчас проводится доследственная проверка.

- Следственные органы СК России по Нижегородской области ходатайствовали о передаче материалов в свое производство. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ситуации, - сообщает информационный центр СК.