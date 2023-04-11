Бастрыкин заинтересовался историей с избиением ребенка на памп-треке в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с избиением женщиной чужого ребенка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Напомним, резонансная история произошла в минувшие выходные у памп-трека на Московском шоссе. Там женщина ударила мальчика ногой, выкрикивая ругательства. По словам очевидцев, у ребенка пошла кровь, а женщина спокойно ушла. По предварительной версии, причиной такого поведения стал конфликт мальчишек на площадке: якобы таким образом нижегородка заступилась за своего сына.

Этой историей заинтересовались правоохранительные органы, сейчас проводится доследственная проверка.

- Следственные органы СК России по Нижегородской области ходатайствовали о передаче материалов в свое производство. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ситуации, - сообщает информационный центр СК.