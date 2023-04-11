АО «Нижегородский водоканал» в тестовом режиме запустило голосового робота-помощника

АО «Нижегородский водоканал» в тестовом режиме запустило прототип голосового робота-помощника, который будет принимать звонки при обращении в Центральную диспетчерскую службу. Робот сможет проинформировать абонента о наличии отключения и сроках возобновления подачи холодного водоснабжения.

Чтобы оперативно получить информацию о наличии и сроках отключения с помощью голосового робота необходимо позвонить по номеру круглосуточной линии +7 831 246-99-99 и, пользуясь меню IVR, перейти в пункт «1» и далее «1». В процессе общения робот попросит абонента назвать адрес, по которому запрашивается информация, затем проверит наличие отключения холодного водоснабжения во внутренней информационной системе АО «Нижегородский водоканал» и, если оно зарегистрировано, сообщит абоненту срок возобновления водоснабжения.

Робот разработан собственными силам Службы информационных технологий. По результатам работы прототипа и анализа его эффективности будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации и расширении функционала.

Напомним, что ещё одним удобным способом взаимодействия абонентов с АО «Нижегородский водоканал» является сервис «Личный кабинет абонента». Его использование избавляет жителей Нижнего Новгорода и Кстовского районов от необходимости ехать в офис, позволяя решать вопросы дистанционно, а одна учетная запись даёт возможность прикрепить несколько лицевых счетов, например, свой и счета пожилых родственников. Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, не нужно лично обращаться в Нижегородский водоканал. Абонент может пройти простую процедуру регистрации на сайте АО «Нижегородский водоканал», указав ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователь получает возможность привязать к учетной записи свои лицевые счета, договоры и пользоваться услугами Центра по работе с абонентами и Центра проектно-технических согласований онлайн.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»