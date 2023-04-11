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НовостиОбщество11 апреля 2023 5:37

Холодную воду и свет отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 11 апреля

Отключения запланированы в Приокском, Канавинском и Автозаводском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Холодную воду и свет отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 11 апреля.

Холодную воду и свет отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 11 апреля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Холодную воду и свет отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 11 апреля. Отключения запланированы в Приокском, Канавинском и Автозаводском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Автозаводском районе без света останутся дома № 10/3 и 4 по улице Фучика – электричества не будет с 9 до 12 часов.

В Приокском районе подача электроэнергии будет приостановлена в доме №160 на проспекте Гагарина. Света не будет также с 9 до 12 часов.

В Канавинском районе в 9.00 на час отключат холодную воду на улице Болотникова,6,7,9.

Отключения носят плановый характер и связаны с профилактическими работами на объектах ЖКХ.