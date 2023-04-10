Нижегородский парад победы может пройти на площади Минина и Пожарского . Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В 2023 году планируют провести парад на 9 мая на площади Минина и Пожарского. Сейчас идут финальные обсуждения о том, где же будет проходить мероприятие. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на источник в правительстве Нижегородской области.

По данным издания, сейчас активно обсуждают, где пройдёт парад на 9 мая. Последние три года он проходил на Нижневолжской набережной. До этого долгое время был на площади Минина и Пожарского. В 2023 году его хотят снова вернуть на прежнее место

Известно, что в этом году на параде будет меньше техники, но отказываться от него вовсе никто не собирается. После парада традиционно пройдет акция «Бессмертный полк».