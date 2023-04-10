В Нижнем Новгороде образовалась длинная очередь при записи в женскую консультацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 апреля в городской больнице №33 Ленинского района образовалась очередь в женскую консультацию. Некоторые женщины ради подбора времени на диагностические процедуры ожидали свою очередь на улице.

Женская консультация при больнице №33 принимает по ОМС. Женщины ожидали своей очереди для того, чтобы записаться на УЗИ или на прием к акушерам-гинекологам. Каждая пациентка получила свою запись на прием.

- Женщины просто хотели занять наиболее подходящее для них время, из-за чего и образовалась очередь. После того, как очередь стала меньше, окна на прием у специалистов всё ещё остались, а возможность записаться была с 8 утра до 7 вечера, - сообщает NewsRoom24 со ссылкой на больницу № 33.