Шесть парков в Нижнем Новгороде обработают от клещей и грызунов с 11 по 14 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть парков в Нижнем Новгороде обработают от клещей в период с 11 по 14 апреля. Среди них парк «Светлоярский», «Дубки», Станкозавода, зоны отдыха «Щелоковский хутор», второе парковое озеро и детский парк им. Я.М. Свердлова. Об этом сообщает «Дирекция парков и скверов» в социальных сетях.

Отметим, что обработка парков – это только начало всех работ. Всего в Нижнем Новгороде планируется обработать 447, 53 га общественных пространств.

Также дополнительно будут обработаны городские леса, площадью 129,3 га, а также муниципальные кладбища, площадью 590, 28 га.