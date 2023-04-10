В Нижегородской области стартовали первые обходы социальных участковых. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Социальные участковые Нижегородской области начали обходы по территории. За каждым сотрудником закреплен многоквартирный дом, квартал или определённый участок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Обходы участковых будут осуществляться в рамках проекта «Социальный участковый», который стартовал по инициативе губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Глеба Никитина.

Как объясняет глава Нижегородской области, социальные участковые станут доверенными лицами жильцов по социальным вопросам. Они предоставят необходимую информацию и помогут в решении самых разных проблем. В частности, социальные участковые окажут помощь при оформлении льгот и пособий, в решении коммунальных проблем и других вопросов.