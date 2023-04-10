Свыше 3 миллионов рублей взыщут с реставратов за пропавший кабель в Нижегородском кремле. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Реставраторы, которые занимались ремонтом Нижегородского кремля заплатят в бюджет ГБУ «Нижегородский кремль» более трех миллионов рублей за похищенный кабель. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

В 2020 году с компанией «Адепт строй» был заключен договор на ремонт Нижегородского кремля. Субподрядчиком стала компания «СК Возрождение». После проверки работы было составлено 2 акта о хищении имущества. Рабочие без согласования демонтировали силовой кабель.

Арбитражный суд удовлетворил требования о выплате материальной компенсации. Теперь реставраторы должны 3 миллиона рублей за похищенный кабель и 25,2 тысяч за независимую экспертизу.