Виктор Бортожинов назначен на пост замначальника ГУ МВД по Нижегородской области. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полковник полиции Виктор Бортожинов занял пост заместителя начальника нижегородского ГУ МВД. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Указ о новой должности был подписан 5 апреля, а уже 10 апреля Виктора Бортожинова представили личному составу. У Бортожинова более 29 лет опыта работы в ОВД. Генерал-лейтенант Юрий Арсентьев, представивший его подчиненным, определил задачи для нового заместителя.

- Виктор Дмитриевич, повышенное внимание прошу уделить кадровому обеспечению ГУ МВД России по Нижегородской области. Взять под контроль вопросы, касающиеся организации профессионального обучения, отбора граждан и сотрудников для направления на обучение в образовательные организации, находящиеся в ведении МВД России, - отметил Арсентьев.

В своей новой должности Виктор Бортожников будет курировать Управление по работе с личным составом и Культурный центр ГУ МВД России по Нижегородской области.