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НовостиОбщество10 апреля 2023 15:14

Виктор Бортожинов назначен на пост замначальника ГУ МВД по Нижегородской области

10 апреля его представили личному составу
Елизавета КОПЫЛОВА
Виктор Бортожинов назначен на пост замначальника ГУ МВД по Нижегородской области.

Виктор Бортожинов назначен на пост замначальника ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полковник полиции Виктор Бортожинов занял пост заместителя начальника нижегородского ГУ МВД. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Указ о новой должности был подписан 5 апреля, а уже 10 апреля Виктора Бортожинова представили личному составу. У Бортожинова более 29 лет опыта работы в ОВД. Генерал-лейтенант Юрий Арсентьев, представивший его подчиненным, определил задачи для нового заместителя.

- Виктор Дмитриевич, повышенное внимание прошу уделить кадровому обеспечению ГУ МВД России по Нижегородской области. Взять под контроль вопросы, касающиеся организации профессионального обучения, отбора граждан и сотрудников для направления на обучение в образовательные организации, находящиеся в ведении МВД России, - отметил Арсентьев.

В своей новой должности Виктор Бортожников будет курировать Управление по работе с личным составом и Культурный центр ГУ МВД России по Нижегородской области.