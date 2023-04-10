Аварийный дом на улице Героя Давыдова снесут в Нижнем Новгороде

Жилой дом №3А на улице Героя Давыдова в Московском районе Нижнего Новгорода хотят снести. Владельцам квартир полагается компенсация. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Двухэтажный дом в Московском районе был построен ещё в довоенное время, в 1937 году. В 2019 году здание было признано аварийным. В доме находятся 12 квартир, жильцов планируют расселить.

В 2023 году планируют изъять жилые помещения для муниципальных нужд, а также земельного участка, на котором стоит дом.

На данный момент департамент строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода намерен определить рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее владельцам.