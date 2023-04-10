Нижегородцы смогут получить бесплатный роуминг при бронировании зарубежных отелей. Фото: МТС

Жители Нижегородской области смогут получить бесплатный роуминг при бронировании отелей для отдыха и деловых поездок за границу. Для этого необходимо быть абонентом компании МТС и воспользоваться сервисом бронирования отелей МТС Travel.

Клиенты сервиса получат скидку 100% на опцию «Забугорище» при любом бронировании зарубежного отеля. Это позволит пользоваться сотовой связью на тех же условиях, как и в России. В частности, бесплатно принимать входящие звонки, сидеть в интернете без доплат, а также расходовать свои пакеты услуг.

Для того, чтобы получить бесплатный роуминг абонентам МТС, нужно забронировать отель до 31 мая и заселиться в него не позднее конца августа. Скидка будет действовать на весь срок пребывания в поездке.

По словам вице-президента по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольги Зиборовой, изначально МТС Travel задумывался не как простой сервис бронирования отелей, а как площадка для организации полноценной поездки, комплексный продукт для путешественников.

- Удобный отель и качественная бесплатная связь за границей - незаменимые атрибуты путешествий, которые могут стать более доступными и выгодными благодаря экосистеме МТС, - прокомментировала вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Сервис позволяет бронировать десятки тысяч отелей в России и за рубежом: в Турции, ОАЭ, Армении, Грузии, Казахстане и других странах. Оплату можно внести с помощью карты российских банков.

До конца мая 2023 года на МТС Travel также можно получить повышенный кешбэк за бронирование отелей - сервис начислит до 10% от стоимости заказа в поездках по России на счёт МТС Cashback.