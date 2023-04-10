Александр Иванов назначен главой Советского района. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На должность главы Советского района назначен Александр Иванов. Он сменит на этом посту Сергея Колотова, который был уволен в минувшую пятницу. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает мэр Юрий Шалабаев.

Александр Иванов более 10 лет занимает различные должности на муниципальной службе. Перед тем, как стать главой Советского района, он работал замглавы администрации Нижегородского района, возглавлял местное управление жилфонда, инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики, а ранее работал в мэрии Дзержинска.

Александр Иванов претендовал на должность главы Нижегородского района, но пост занял Алексей Рыболовлев. Александра Иванова включили в кадровый резерв и оценили его высокую профессиональную компетентность, и теперь он будет руководить Советским районом областного центра.