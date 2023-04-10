Нижегородская область вышла из числа регионов с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородская область больше не входит в число регионов с самым высоким риском мошенничества в сфере автострахования ОСАГО. За год Нижегородский регион улучшил свое положение на 18 позиций в рэнкинге РСА («антирейтинг» регионов с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО). Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов в ходе онлайн-конференции 6 апреля.

Изменения к лучшему

– По сравнению с 2022 годом ситуация с мошенничеством в сфере автострахования значительно улучшилась. Если в 2021 году Нижегородская область находилась в красной зоне рэнкинга РСА и занимала седьмое место, то по итогам 2022 года она переместилась на 25-е место и находится сейчас в желтой зоне. Перед нами стоит задача, чтобы к концу 2023 года Нижегородская область вышла в зеленую зону, – рассказал Сергей Ефремов.

По его словам, частота страховых случаев по ОСАГО за год снизилась незначительно – с 6,4% до 5%, и это хороший знак, поскольку резкие колебания этого показателя зачастую могут быть связаны с активизацией мошенников и неправомерным получением выплат по страховке.

Средняя выплата по ОСАГО при наступлении страхового случая осталась примерно на том же уровне и составляет около 80 тысяч рублей. В последние годы значительно снизилось количество судебных исков нижегородцев к страховым компаниям: если в 2019 году этот показатель был на уровне 13,2%, то сегодня – 4,9%.

По итогам 2022 года Приволжский федеральный округ впервые вышел на первое место по противодействию страховым мошенничествам по ОСАГО. В предыдущие годы лидировали Центральный федеральный округ и Южный федеральный округ.

Как ведется борьба с мошенниками

Накануне в Нижегородской области прошло межведомственное совещание в сфере противодействия страховым мошенничествам, в котором приняли участие представители уголовного розыска, прокуратуры, ГИБДД и Центробанка. На мероприятии присутствовали представители практически всех страховых компаний, которые работают в регионе.

– Количество уголовных дел по фактам страхового мошенничества за последние три года снизилось – это говорит о том, что ситуация улучшается. Если в 2021 году в полицию от страховщиков поступило 379 таких заявлений, то в 2022-м – 253 обращения. Доля заявленного ущерба тоже снижается: со 108 млн рублей в 2021 году до 72 млн рублей в 2022 году, – рассказал Сергей Ефремов.

К сожалению, в Нижегородской области пока еще продолжают действовать организованные преступные группы, которые занимаются мошенничеством в сфере автострахования, но борьба с ними ведется правоохранительными органами совместно со страховщиками. Доля возбуждаемых уголовных дел по таким преступлениям в Нижегородской области составляет 25%, что больше, чем в среднем по России.

– Если мы видим, что есть признак страхового мошенничества или у нас есть доказательство об инсценировке ДТП или подделке документов, мы вместе с правоохранительными органами стараемся развить доказательную базу, чтобы пресечь деятельность злоумышленников, – рассказал руководитель департамента безопасности страховой компании «Согласие» Егор Фарафонов.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов в свою очередь отметил, что актуальным остается вопрос предоставления страховым компаниям административных материалов ГИБДД и записей с камер видеонаблюдения.

– Это очень серьезно влияет на качество расследования, быстроту принятия решений и снижение возможных споров и недопонимания со стороны страхователей и страховщиков, – пояснил эксперт.

Свой отказ правоохранительные органы объясняют законом о нераспространении персональных данных. Однако уже этим летом в силу вступят новые правила, согласно которым автостраховщикам будут предоставлять записи с видеокамер.

Мошенничества бывают разные

Выделяют два вида мошенничества в сфере автострахования – так называемые бытовые и профессиональные. К первой категории относятся водители, которые попали в ДТП на машине, на которой уже имелись вмятины или царапины, и решили выдать их за свежие повреждения, чтобы отремонтировать по страховке. Для расследования и предотвращения таких случаев очень важно получение страховыми компаниями записей с видеокамер и административных материалов ГИБДД.

– Другое дело – профессиональное мошенничество, когда люди, договариваясь заранее, по-настоящему бьют машину таким образом, чтобы максимизировать сумму страховой выплаты и обезопасить себя. Происходит это под камерами, в людных местах и при свете дня. Поэтому расследование таких случаев требует более серьезных оперативно-розыскных мероприятий со стороны полиции, поскольку необходимо установить сговор между участниками и доказать умысел. Это непростая задача, – пояснил вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов.

По его словам, в Нижегородской области на постоянной основе действует специальная региональная рабочая группа, которая позволяет территориальным подразделениям и филиалам страховых компаний обмениваться информацией и опытом.

– Это является залогом успеха в борьбе со страховым мошенничеством, – уверен Алексей Артамонов.

Бди!

Мошенники обманывают не только страховые компании, но и обычных автовладельцев. Зачастую аферисты предлагают оформить полис ОСАГО по цене в несколько раз ниже рынка.

– Средняя стоимость полиса ОСАГО в России на сегодняшний день составляет порядка 9 тысяч рублей. Если посредник предлагает заключить договор за 1000-1500 рублей, – это мошенник, – говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Также эксперты предупреждают о том, что в стране начинает возрождаться схема автоподстав, которая процветала в девяностые и нулевые.

– Если якобы по вашей вине произошло ДТП и вам предлагают рассчитаться на месте деньгами, отказывайтесь. У вас есть полис ОСАГО, и все издержки понесет страховая компания. Урегулирование сейчас максимально простое. Можно воспользоваться мобильным приложением страховой компании, РСА или сделать это на «Госуслугах авто». Это очень просто и занимает несколько минут. Если вам предлагают рассчитаться деньгами на месте – скорее всего, вы столкнулись с мошенником. Начинайте звонить в свою страховую компанию – как правило, при виде этого энтузиазм у мошенников пропадает, – рекомендует вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов.