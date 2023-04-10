Лучших профессионалов наградили на XX церемонии вручения премий Фонда имени братьев Баташевых в Выксе. ФОТО: ОМК

Где работают лучший трубник, металлург и производственная бригада? В Нижегородской области, в Выксе! Здесь в 20-й раз торжественно вручили премии Фонда имени Ивана и Андрея Баташевых. И из более чем 400 профессионалов со всей страны выбрали лучших по итогам 2022 года. Награждали самых достойных в 14 номинациях – тех, кто продемонстрировал выдающиеся успехи в работе и является лучшим в своем деле.

Один из них – выксунец Максим Афонин. Всего за шесть лет работы на выксунском заводе ОМК он стал лучшим трубником. Внедрил более 50 рационализаторских рацпредложений, которые помогли существенно улучшить качество продукции и принести миллионные эффекты предприятию.

Максим Афонин признан "Лучшим в трубном производстве". ФОТО: ОМК

– Эта награда для меня очень неожиданная и значимая. Мы вместе с командой повышаем производительность, улучшаем качество и снижаем травматизм на производстве. Благодаря этому стою здесь, – поделился эмоциями Максим Афонин. – Нельзя расслабляться и останавливаться, движение – это жизнь, в том числе и профессиональная.

Еще одна выксунка Ирина Царёва победила в номинации «Лучший в сервисных подразделениях». Она за 12 лет работы стала уникальным специалистом, который делает технологический инструмент для производства. И равных ей в этом нет.

– Моя победа – это заслуга всего коллектива и участка в целом. Если бы не было поддержки коллег, то мы бы и не получили эту награду. Мне очень нравится моя работа и её специфика, а победу я ещё не осознала. Горжусь тем, что работаю на одном из сильнейших предприятий страны, – рассказала победитель в номинации «Лучший в сервисных подразделениях» Ирина Царёва.

Ирина Царева стала "Лучшей в сервисных подразделениях". ФОТО: ОМК

Выбирать номинантов премии всегда непросто – все претенденты блестяще выполняют свою работу, участвуют в приоритетных проектах и развивают производственную систему компании. Победителям вручили не только денежные премии, но и статуэтки в виде единорога, представленного на родовом гербе Баташевых. Промышленники Иван и Андрей Баташевы вошли в историю как новаторы, которые в середине XVIII века сумели за короткое время построить несколько крупных железоделательных заводов. Эти заводы стали промышленным символом своей эпохи. Традиции, возникшие и привнесенные братьями Баташевыми, из поколения в поколения хранят и в ОМК.

– Время измеряется не годами, а делами. Историю Объединенной металлургической компании за последние двадцать лет можно изучать по Баташевской премии, потому что за каждым достижением стоят люди. Мы этих людей видим, награждаем и не забываем, – подчеркнул председатель совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых.

Условия работы сотрудников ОМК постоянно улучшают. И речь не только про достойные и конкурентоспособные зарплаты и безопасные и современные рабочие места. Все победители отметили, что смогли получить заветного единорога потому, что имели возможность обучаться и повышать свою квалификацию. Для этого в корпоративном университете ОМК есть программы целевого обучения, в которых, например, помогают развивать востребованные сегодня инженерные и цифровые компетенции и пр.

Выкса становится городом, в котором хочется жить. ФОТО: ОМК

Не менее важно, что в компании заботятся не только о сотрудниках, но и городах, где работают заводы. Яркий тому пример Выкса, которая становится городом, в котором хочется жить. Благодаря этому уже благоустроены набережная, исторический центр, через несколько лет появится индустриально-туристский «Шухов парк» с музеем мирового уровня и детским кванториумом. Это проект должен вывести Выксу на новый уровень с точки зрения туристической привлекательности региона. Скоро начнётся и долгожданное строительство современного медицинского кластера с роддомом, клинико-диагностическим центром и станцией скорой медпомощи. И это лишь часть социальных проектов. В ОМК считают, что профессионалы, достойные Баташевской премии, достойны лучшего.