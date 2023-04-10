Муниципальное такси запустили в Краснобаковском районе. Фото: страница Антона Быкова ВКонтакте

В Краснобаковском районе запустили муниципальное такси. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава МСУ округа Антон Быков.

По его словам, это связано с тем, что из-за нехватки водителей все чаще стали отменять рейсы муниципальных автобусов. С конца 2022 года активно ищут новых шоферов, но пока проблема остается нерешенной. Жители Краснобаковского района расстроены тем, что не имеют муниципального транспорта. Поэтому было принято решение о введении муниципального такси.

Преимущество такого транспорта заключается в том, что такси будет работать не по графику, а по желанию клиента. Антон Быков отметил, что теперь у жителей есть возможность перемещаться из отдаленных населенных пунктов по району.

Стоимость поездки в пределах Красных Баков, деревень Лучкино, Теплухино и села Чащиха составляет 100 рублей, далее 20 рублей за 1 километр.

Однако не все жители района остались довольны таким видом транспорта. Некоторые считают, что большим семьям будет неудобно перемещаться в муниципальном такси.